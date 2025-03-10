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Эксперт призвал Латвию не слишком надеяться на пятую статью НАТО 1

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
LETA
Эксперт призвал Латвию не слишком надеяться на пятую статью НАТО

Действие пятой статьи НАТО никогда не следует воспринимать как нечто гарантированное, однако впадать в панику не стоит, заявил соучредитель организации устойчивости Северных стран (CIREN), бывший государственный секретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.

В настоящее время не похоже, что процесс переговоров о потенциальном перемирии или мире в Украине будет происходить с позиции силы Украины против России. Вместо этого давление оказывается не на Россию, а на Украину, отметил Гарисонс.

Это, конечно, не сулит Украине и Европе обнадёживающего исхода войны. В то же время Гарисонс не настроен пессимистично, поскольку важно, какой будет позиция Европы, так как она может повлиять на многое.

"Самое важное – как Европа позиционирует себя в этих переговорах. Не только на словах, но и на деле, а именно, как поддерживает Украину. Наращивание оборонительных возможностей Латвии и других европейских стран – это единственный способ выйти из этой ситуации", – подчеркнул Гарисонс.

Он считает, что Европе необходимо срочно развивать военную промышленность, и это выполнимо. Это означает крупные государственные заказы, так как без гарантированного заказа оборонная промышленность не будет развиваться.

В то же время очевидно, что создание оборонных мощностей также подразумевает формирование дополнительных подразделений. Ранее уже просочилась информация, что НАТО необходимо дополнительно 49 бригад, что означает как минимум 250 тысяч солдат и тысячи танков и бронемашин.

Гарисонс также обратил внимание на то, что за пятой статьёй НАТО всегда стоит политическая воля, и никогда не следует воспринимать эту статью как нечто гарантированное. Действие этой статьи всегда будет зависеть от политических процессов в странах-участницах альянса, поэтому с этим всегда нужно считаться.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что нападение на одну страну НАТО является нападением на всех членов организации.

#нато
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го марта

    Кто бы сомневался. Никакой гарантии не дается, а есть лишь добрая воля участников защитить, ну , если им это выгодно, или нет! Хи- хи!

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