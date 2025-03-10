Начался еще один кадровый рестарт

Эвика Силиня создала также рабочую группу по борьбе с бюрократией.

Сегодня после заседания коалиционного совета премьер Эвика Силиня объявила о ротации второго уровня - решено заменить несколько парламентских секретарей, тем более, что трое из них, как известно, на прошлой неделе стали министрами.

Итак, нынешний парламентский секретарь минздрава Артем Уршульский переброшен... в МИД, а парламентский секретарь минфина Карина Плока стала парламентским секретарем премьера. В минфине же эту должность займет Янис Упениекс.

В свою очерень, парламентский секретарь премьера Даце Клявиня "отправилась" в минздрав.

Депутат Сейма Давис-Мартиньш Даугавиетис теперь еще и станет парламентским секретарем минобраза.

Кристс Берганс-Бергис будет назначен парламентским секретарем минблага.

Также при госканцелярии создается рабочая группа по борьбе с бюрократией. Сами бюрократы будут теперь с бюрократией бороться!