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Неужели шпионы? СГБ Латвии задержали граждан Украины и Эстонии 0

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Неужели шпионы? СГБ Латвии задержали граждан Украины и Эстонии
ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) 24 февраля задержала по подозрению в незаконном сборе информации об объектах критической инфраструктуры граждан Эстонии и Украины, подтвердили агентству ЛЕТА в СГБ.

24 февраля в отношении обоих задержанных был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о шпионаже.

При задержании у подозреваемых были изъяты пять мобильных телефонов, четыре дрона, два фотоаппарата и один флэш-накопитель. Также была изъята так называемая лесная камера, установленная для наблюдения за объектом критической инфраструктуры.

СГБ сообщает, что оба лица уже задерживались 12 февраля в Эстонии за использование беспилотных летательных аппаратов вблизи объектов критической инфраструктуры, а один из задержанных в Латвии в прошлом году получил предупреждение о запрете фотографировать объекты критической инфраструктуры без разрешения.

Оба подозреваемых заключены под стражу.

В СГБ не комментируют, в интересах какой страны осуществлялся предполагаемый шпионаж.

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