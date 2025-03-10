Обещают не повышать налоги в этом году. Но оборона требует больше денег - где их брать?

В этом году не планируется повышать налоги, чтобы найти дополнительные средства для обороны, заявила журналистам после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Она подчеркнула, что в настоящее время для увеличения расходов на оборону используются такие инструменты ЕС, как увеличение бюджетного дефицита, заимствования и частные инвестиции.

Премьер-министр сообщила, что ведется работа над планом, чтобы уже в этом году достичь финансирования обороны в размере 4% от валового внутреннего продукта (ВВП). Это позволит быстрее увеличивать число призывников в службу государственной обороны и общую численность военнослужащих.

Премьер-министр подчеркнула, что Министерство обороны должно представить ясную концепцию увеличения численности военнослужащих и разъяснить ее общественности.

Как сообщалось, ранее Силиня сообщила о создании стратегической координационной группы, которая разработает план эффективного увеличения финансирования обороны и безопасности. Ожидается, что план по увеличению расходов на оборону до 4% от ВВП и 5% от ВВП в ближайшие годы будет разработан в течение марта.