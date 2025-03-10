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Политолог объяснил, почему планы по изменению работы правительства ЛР держатся в секрете 1

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
LETA
Политолог объяснил, почему планы по изменению работы правительства ЛР держатся в секрете

Учитывая необходимость значительно увеличить финансирование обороны, правительство в ближайшее время "поиграет" с сокращением расходов, но вряд ли предпримет какие-то радикальные шаги в этом направлении, прогнозировал в интервью Латвийскому радио политолог Филипп Раевскис.

Он пояснил, что у каждого из партнеров по коалиции свои интересы, и договориться будет очень сложно, особенно учитывая небольшое большинство в парламенте.

Премьер-министр, конечно, не скажет четко, кто должен сокращать расходы, но, возможно, наметит какое-то направление. Далее можно будет устроить "игры с сокращением", создав консультативный орган, который будет искать, где сократить, считает Раевскис.

На вопрос, соответствует ли то, что делает правительство, тому, что, по его мнению, оно должно делать, политолог ответил, что необходимо выполнить три пункта: увеличить расходы на оборону, бороться с экономическим спадом и утечкой денег, а также упорядочить процессы, "посадив на диету" чиновников и государственный аппарат.

На просьбу прокомментировать, почему все планы по изменению работы правительства разрабатываются в такой секретности, Раевскис ответил, что проблема заключается в отсутствии нормальных переговоров между политическими партиями и общего видения того, что нужно делать. "Эти идеологические противоречия, которые существуют между политическими партиями, не позволяют вести нормальный диалог о том, что мы должны делать сейчас, чтобы получить эффект. Все стоят на своих позициях, и не похоже, что премьер-министр способна объединить их в более или менее нормальный диалог", - прокомментировал политолог.

#правительство
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    10-го марта

    Силиня это повар, который готовит блюдо за закрытыми дверями, но боится, что, открыв их, обнаружит, что гости уже ушли, не дождавшись угощения.

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