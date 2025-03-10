Baltijas balss logotype

Правила о наградах Кабинета министров планируют изменить по просьбе одного человека 0

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Правила о наградах Кабинета министров планируют изменить по просьбе одного человека
ФОТО: LETA

Кабинет министров (КМ) намерен внести изменения в свои правила, чтобы обеспечить возможность приобретения нагрудного знака награды КМ в случае его утери или повреждения. Поводом для этого послужило обращение одного человека, пишет LETA.

Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии (ГК), учреждение получило просьбу о выдаче нового нагрудного знака награды КМ, так как предыдущий был утерян. Рассмотрев этот запрос, ГК пришла к выводу о необходимости правового регулирования, и Апелляционный совет КМ поручил ГК его разработать, чтобы в будущем удовлетворять аналогичные запросы.

По информации ГК, для того чтобы позволить человеку приобрести новый нагрудный знак, требуется внесение изменений в правила КМ. Это обеспечит урегулирование финансовых вопросов между изготовителем знака и награжденным лицом как в данном случае, так и в возможных подобных ситуациях в будущем.

ГК отмечает, что ранее уже был один случай, когда поступил запрос на замену нагрудного знака из-за выявленного заводского брака. Тогда значок был заменен.

Как сообщалось ранее, ГК представила на портале правовых актов поправки к правилам КМ, чтобы обеспечить возможность приобретения нагрудного знака награды КМ в случае его утери или повреждения.

Предполагается, что расходы на изготовление нового знака человек покроет за свой счет.

Согласно информации на сайте КМ, награда КМ является высшей наградой правительства Латвии и занимает второе место по значимости после Ордена Трех Звезд. Она вручается за значительные заслуги в развитии демократического и правового государства, в экономической или общественной деятельности, а также в других значимых для страны сферах.

Награда КМ включает в себя Почетный диплом КМ, нагрудный знак награды КМ и денежную премию в размере 10 000 евро.

В течение года может быть присуждено не более шести таких наград, как физическим, так и юридическим лицам.

Награда КМ была учреждена в 1995 году после восстановления независимости Латвии, символически возродив традицию Награды Отчизны, учрежденной президентом Карлисом Улманисом в 1937 году.

Предложения о присуждении награды КМ можно подавать ежегодно до 15 сентября. Их могут выдвигать члены правительства, самоуправления и неправительственные организации, а рассматривает их Апелляционный совет КМ.

В 2024 году награду КМ получили бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс, фонд "Centrs Dardedze", издательство "Liels un mazs", многолетний директор Латвийской национальной библиотеки Андрис Вилкс, а также президент Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных наук, профессор Латвийского университета бионаук и технологий, действительный член Латвийской академии наук, доктор экономики Байба Ривжа.

#награды
0
10

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео