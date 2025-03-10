Правила о наградах Кабинета министров планируют изменить по просьбе одного человека

Кабинет министров (КМ) намерен внести изменения в свои правила, чтобы обеспечить возможность приобретения нагрудного знака награды КМ в случае его утери или повреждения. Поводом для этого послужило обращение одного человека, пишет LETA.

Как сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии (ГК), учреждение получило просьбу о выдаче нового нагрудного знака награды КМ, так как предыдущий был утерян. Рассмотрев этот запрос, ГК пришла к выводу о необходимости правового регулирования, и Апелляционный совет КМ поручил ГК его разработать, чтобы в будущем удовлетворять аналогичные запросы.

По информации ГК, для того чтобы позволить человеку приобрести новый нагрудный знак, требуется внесение изменений в правила КМ. Это обеспечит урегулирование финансовых вопросов между изготовителем знака и награжденным лицом как в данном случае, так и в возможных подобных ситуациях в будущем.

ГК отмечает, что ранее уже был один случай, когда поступил запрос на замену нагрудного знака из-за выявленного заводского брака. Тогда значок был заменен.

Как сообщалось ранее, ГК представила на портале правовых актов поправки к правилам КМ, чтобы обеспечить возможность приобретения нагрудного знака награды КМ в случае его утери или повреждения.

Предполагается, что расходы на изготовление нового знака человек покроет за свой счет.

Согласно информации на сайте КМ, награда КМ является высшей наградой правительства Латвии и занимает второе место по значимости после Ордена Трех Звезд. Она вручается за значительные заслуги в развитии демократического и правового государства, в экономической или общественной деятельности, а также в других значимых для страны сферах.

Награда КМ включает в себя Почетный диплом КМ, нагрудный знак награды КМ и денежную премию в размере 10 000 евро.

В течение года может быть присуждено не более шести таких наград, как физическим, так и юридическим лицам.

Награда КМ была учреждена в 1995 году после восстановления независимости Латвии, символически возродив традицию Награды Отчизны, учрежденной президентом Карлисом Улманисом в 1937 году.

Предложения о присуждении награды КМ можно подавать ежегодно до 15 сентября. Их могут выдвигать члены правительства, самоуправления и неправительственные организации, а рассматривает их Апелляционный совет КМ.

В 2024 году награду КМ получили бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс, фонд "Centrs Dardedze", издательство "Liels un mazs", многолетний директор Латвийской национальной библиотеки Андрис Вилкс, а также президент Латвийской академии сельскохозяйственных и лесных наук, профессор Латвийского университета бионаук и технологий, действительный член Латвийской академии наук, доктор экономики Байба Ривжа.