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Рабочих мест прибыло: ради борьбы с бюрократией создадут новую рабочую группу 2

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Рабочих мест прибыло: ради борьбы с бюрократией создадут новую рабочую группу
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии.

Как премьер сообщила журналистам после заседания партий правящей коалиции, у рабочей группы будет два сопредседателя - директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и представитель частного сектора.

Задачей группы будет выявление проблем, которые мешают бизнесу и населению добиваться результатов в разумные сроки и с разумными затратами ресурсов. Рабочей группе будет поручено устранить эти препятствия путем опроса министерств, торгово-промышленных палат и неправительственных организаций.

Также, по словам Силини, правительство продолжит работу над уменьшением бюрократического бремени в госуправлении, при этом одним из приоритетов будет сокращение бюрократии в оборонной сфере.

"Считаю, что здесь необходим специальный "зеленый коридор", о чем я проинформировала министра обороны. Министр экономики также информирован о создании такого "зеленого коридора", поскольку очевидно, что для военной промышленности в настоящее время нужны исключения", - сказала премьер-министр.

Министерству экономики совместно с Министерством обороны предстоит разработать критерии, которые позволят предприятиям военной промышленности развиваться быстрее, добавила премьер.

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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го марта

    Я так и знал!

    7
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    10-го марта

    До такого даже Задорнов не додумался-бы....

    15
    0

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