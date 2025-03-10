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Силиня пообещала сократить бюрократию. Как у нее идут дела? 2

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
LETA
Силиня пообещала сократить бюрократию. Как у нее идут дела?

Новые министры утверждены, а о работе поговорим через неделю - примерно таков был в конце прошлой недели посыл "Нового Единства" во главе с премьер-министром Эвикой Силиней.

Однако у правительства точно не будет легких дней из-за геополитической ситуации и местных выборов, а также из-за оппозиции в Сейме. Как сообщила программа Латвийского телевидения "de facto", один из главных приоритетов "прорыва" в работе правительства, объявленного Силиней, - сокращение бюрократии на 25% - пока остается на уровне лозунга. Неясно, кто несет за это политическую ответственность и какая команда будет этим заниматься.

Премьер-министр Силиня не присутствовала на утверждении министров, поскольку участвовала во внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе. На следующей неделе она выступит в Сейме с докладом о достижениях правительства и планах на будущее. Затем она более подробно объяснит приоритеты инициативы "4x4", например, обещание сократить бюрократию на 25% к концу года. Пока неясно, кто будет работать в запланированной Силиней группе по сокращению бюрократии, половина которой будет из частного сектора. Представителей Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) туда пока не пригласили, однако руководство организации уже начало обходить фракции Сейма со своим предложением по сокращению государственных расходов.

Планы Силини не совсем понятны и партнерам по коалиции, включая Союз зеленых и крестьян (СЗК), который обещает поддержать премьер-министра. "Мы можем отвечать за то, что мы обязались делать и что мы делаем как министры от СЗК, и мы готовы сотрудничать и помогать премьеру в достижении объявленных целей. Она видит работу правительства в целом, и мы готовы сотрудничать. Есть установки о том, что 5% услуг можно передать частникам - мы готовы сотрудничать. Но эти вопросы следует задать премьер-министру", - сказал министр экономики Виктор Валайнис.

Lsm.lv

#бюрократия #эвика силиня
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    10-го марта

    Чем громче говорят о борьбе с бюрократией, тем длиннее становятся очереди в госучреждениях. Сокращение бюрократии всегда начинается с создания новой комиссии по ее сокращению.

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  • Д
    Дед
    10-го марта

    Да, как у все предыдущих. чем больше сокращают, тем больше чинуш и расходов на них.

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