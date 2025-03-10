В Латвии хотят расширить круг лиц, которым будет запрещен выезд в Россию и Беларусь

Служба государственной безопасности (СГБ) считает, что круг лиц, которым запрещен выезд в Россию и Беларусь, должен быть шире, при этом учреждение поддерживает поправки к закону, которые сейчас готовятся в Сейме.

В СГБ напомнили, что в 2023 году ответственные службы ежемесячно выявляли в среднем 1000 случаев выезда граждан Латвии в Россию. С 2024 года количество выезжающих увеличилось почти вдвое. Что касается поездок в Беларусь, то с 2024 года ежемесячно фиксируется в среднем около 5 000 случаев.

Учитывая риски, которые представляют для безопасности Латвии российские и белорусские спецслужбы, СГБ считает, что круг лиц, подпадающих под действие поправок к закону, должен быть более широким. Служба не стала давать дальнейших комментариев, но подчеркнула, что российские и белорусские спецслужбы могут быть заинтересованы в использовании для получения информации любого гражданина Латвии, независимо от рода занятий.

СГБ принимала участие в разработке законопроекта и поддерживает нынешнее предложение. Конкретные группы лиц, перечисленные в законопроекте, подвержены более высоким рискам безопасности по сравнению с остальными гражданами Латвии.

СГБ продолжит уделять повышенное внимание всем гражданам Латвии, путешествующим в Россию и Беларусь, в соответствии со своими полномочиями.

Предложенные комиссией по национальной безопасности поправки предусматривают запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления. Под запрет попадут тысячи людей.