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В Латвии хотят расширить круг лиц, которым будет запрещен выезд в Россию и Беларусь 2

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
LETA
В Латвии хотят расширить круг лиц, которым будет запрещен выезд в Россию и Беларусь

Служба государственной безопасности (СГБ) считает, что круг лиц, которым запрещен выезд в Россию и Беларусь, должен быть шире, при этом учреждение поддерживает поправки к закону, которые сейчас готовятся в Сейме.

В СГБ напомнили, что в 2023 году ответственные службы ежемесячно выявляли в среднем 1000 случаев выезда граждан Латвии в Россию. С 2024 года количество выезжающих увеличилось почти вдвое. Что касается поездок в Беларусь, то с 2024 года ежемесячно фиксируется в среднем около 5 000 случаев.

Учитывая риски, которые представляют для безопасности Латвии российские и белорусские спецслужбы, СГБ считает, что круг лиц, подпадающих под действие поправок к закону, должен быть более широким. Служба не стала давать дальнейших комментариев, но подчеркнула, что российские и белорусские спецслужбы могут быть заинтересованы в использовании для получения информации любого гражданина Латвии, независимо от рода занятий.

СГБ принимала участие в разработке законопроекта и поддерживает нынешнее предложение. Конкретные группы лиц, перечисленные в законопроекте, подвержены более высоким рискам безопасности по сравнению с остальными гражданами Латвии.

СГБ продолжит уделять повышенное внимание всем гражданам Латвии, путешествующим в Россию и Беларусь, в соответствии со своими полномочиями.

Предложенные комиссией по национальной безопасности поправки предусматривают запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления. Под запрет попадут тысячи людей.

#запрет
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    10-го марта

    Так кто не хочет, пусть не едет! Нет, же этим ущербным очень хочется показать, скорее всего только самим себе, что они что то решают. Смешные однако! А, если хозяева прикажут, побегут первыми памятники солдатикам восстанавливать.

    13
    0
  • JL
    Janina LV
    10-го марта

    Вместо того чтобы делать свою страну привлекательной, латвийские власти выбирают другой путь, закрыть дверь и сказать - Здесь тоже хорошо, просто вы этого ещё не поняли.

    27
    0

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