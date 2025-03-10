В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В свою очередь парламентским секретарем Министерства финансов станет Янис Упениекс.

Парламентским секретарем Министерства здравоохранения впредь будет Даце Клявиня, нынешний парламентский секретарь премьер-министра.

Парламентским секретарем Министерства иностранных дел назначен прежний парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский.

Парламентским секретарем Министерства образования и науки станет председатель подкомиссии по спорту парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис, а парламентским секретарем Министерства благосостояния - член правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Кристс Берганс-Бергис.

В Министерстве сообщения работу продолжит прежний парламентский секретарь Гиртс Дубкевич.

Кандидат на должность парламентского секретаря Министерства обороны еще рассматривается, сообщила Силиня.