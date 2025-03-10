Baltijas balss logotype

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари 1

Политика
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари
ФОТО: LETA

В нескольких министерствах будут назначены новые парламентские секретари, заявила во вторник после заседания партий правящей коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер сообщила, что ее парламентским секретарем впредь будет Карина Плока, ранее занимавшая должность парламентского секретаря Министерства финансов.

В свою очередь парламентским секретарем Министерства финансов станет Янис Упениекс.

Парламентским секретарем Министерства здравоохранения впредь будет Даце Клявиня, нынешний парламентский секретарь премьер-министра.

Парламентским секретарем Министерства иностранных дел назначен прежний парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский.

Парламентским секретарем Министерства образования и науки станет председатель подкомиссии по спорту парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартиньш Даугавиетис, а парламентским секретарем Министерства благосостояния - член правления Союза зеленых и крестьян (СЗК) Кристс Берганс-Бергис.

В Министерстве сообщения работу продолжит прежний парламентский секретарь Гиртс Дубкевич.

Кандидат на должность парламентского секретаря Министерства обороны еще рассматривается, сообщила Силиня.

0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го марта

    А для старых секретарей будут созданы новые кормушки ( рабочими местами не назовешь- они там не работают)

    2
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу 5
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео