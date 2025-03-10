Практически каждую неделю в повестке дня Сейма значится какая-то инициатива, связанная с различными ограничениями в отношении граждан России и Белоруссии. В этом смысле и нынешняя неделя не будет исключением. Завтра юридическая комиссия продолжит работу над законопроектом, который запрещает гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь приобретать в Латвии недвижимость. Подготовленная депутатами "Нового Единства" законодательная инициатива изобилует рядом неточностей и недостатков. Так в законопроекте говорится, что запрет приобретения недвижимости в собственность не распространяется на наследование имущества гражданами упомянутых соседних стран. Однако минюст и совет присяжных нотариусов просит все-таки внести дополнение в законопроект, чтобы он не противоречил нормам Гражданского закона, который предусматривает три формы наследования: по закону, по договору и на основании завещания. И это весьма важно, учитывая, что у сотен латвийцев родственники являются гражданами РФ и РБ. Также комиссия рассмотрит и предложения депутатов о том, чтобы запретить приобретать недвижимость и юридическим лицам, если не менее 25% процентов капитала юридического лица, то есть компании, принадлежит гражданам данных стран или если выгодополучателями в таких компаниях являются граждане РФ и РБ.

В этот же день комиссия по образованию рассмотрит подготовленный Национальным объединением проект постановления о поручении правительству запретить гражданам РФ и РБ работать в латвийских школах.

Депутаты же подкомиссии по всеобъемлющей обороне рассмотрят правовые аспекты создания формирований гражданской обороны в случае военной ситуации.

О доступности госгарантий на ипотеку для семей с детьми будут говорить депутаты подкомиссии по вопросам демографии, семьи и детей.