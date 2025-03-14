Правительство Латвии отработало навыки действий в условиях угрозы государству

В пятницу в ходе учений НАТО "CMX25" члены правительства, руководители органов безопасности и эксперты госучреждений в формате чрезвычайного выездного заседания Кабинета министров отрабатывали навыки действий в условиях угрозы государству, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Ежегодные учения НАТО по управлению кризисами "CMX25" проходят с 13 по 18 марта во всех странах альянса, в том числе в Латвии.

В ходе учений моделируется сложный военно-гражданский сценарий и проверяется способность стран НАТО всесторонне реагировать на угрозы.

Цель учений - проверить, как осуществляются процедуры консультаций и принятия решений в странах НАТО на стратегическом, политическом и оборонном уровнях.

В Латвии в учениях участвуют государственные учреждения, отвечающие за управление в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций, планирование, принятие решений и реализацию необходимых мер.