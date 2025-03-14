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Учатся, работают, осваивают язык – Силиня получила доклад об украинцах в Латвии 1

Политика
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Учатся, работают, осваивают язык – Силиня получила доклад об украинцах в Латвии

На последнем заседании правительства был рассмотрен очередной информационный доклад о помощи Латвии гражданским жителям Украины.

Как заявила премьер-министр Эвика Силиня, в октябре, когда в последний раз рассматривался аналогичный доклад, была поставлена задача уделить больше внимания вовлечению жителей Украины в рынок труда, внеся соответствующие изменения в план действий. Именно этот аспект Силиня особенно хотела услышать, хотя докладчиком был министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

Как сообщил Козловскис, с октября по конец января в Латвию въехало 6359 граждан Украины, из которых подавляющее большинство - 78% - через аэропорт "Рига". В настоящее время в Регистре физических лиц зарегистрировано 48 543 жителей Украины, которым предоставлен статус временной защиты в Латвии. В самоуправлениях зарегистрировано 32 895 украинцев.

По данным Министерства финансов, в конце 2024 года средняя брутто-зарплата украинских гражданских лиц, работающих в Латвии, составляла 1284 евро. Наиболее популярными профессиями являются уборщики (716), подсобные рабочие (631), работники магазинов (389), продавцы (352) и повара (290).

Наибольшее количество предприятий, в которых работают граждане Украины, находится в Риге и Рижском регионе планирования. Министр экономики Викторс Валайнис заявил, что резервов рабочих мест больше нет, данные по занятости аналогичны показателям соседних стран. Он добавил, что определенная часть жителей Украины занята и в теневой экономике. Статистика также показывает высокую занятость украинцев в медицине. В январе этого года в Латвии работали 107 украинских врачей, 52 стоматолога, 61 медсестра и 21 помощник врача.

#беженцы
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Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    14-го марта

    Когда гости начинают лечить хозяев, стоит задуматься, кто в доме главный врач.

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