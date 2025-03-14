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«В переговорах о мире на Украине США «выложили на стол» много вопросов» - Ростокс 2

Политика
Дата публикации: 14.03.2025
LETA
«В переговорах о мире на Украине США «выложили на стол» много вопросов» - Ростокс

США "выложили на стол переговоров" по прекращению огня в Украине большое количество вопросов в надежде, что Россия согласится пойти на уступки, чтобы нормализовать отношения с США в других областях, заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Том Ростокс.

Исследователь напомнил, что президент США Дональд Трамп уделяет большое внимание экономическим вопросам и готов увязать их с гарантиями безопасности, что может не нравиться партнерам.

В отношениях с Россией США ставят на обсуждение как санкции, так и инвестиции в Россию, проекты по добыче природных ресурсов и другие подобные вопросы. "Идея заключается в том, что Россия может пойти на некоторые уступки в Украине", сказал Ростокс.

В случае прекращения огня в Украине исследователь не видит возможности отправки туда войск из других стран, но в случае прочного мира это можно сделать, отправив крупные, хорошо оснащенные и вооруженные подразделения войск НАТО численностью в десятки тысяч человек глубоко за линию фронта в Украине, но таким образом, чтобы они были готовы реагировать на инциденты на линии фронта.

Россия сейчас делает все возможное, чтобы изолировать Украину и запугать страны, которые думают о направлении миротворцев в Украину, прокомментировал Ростокс.

Отвечая на вопрос о возможности прекращения огня в Украине и потенциальных попытках России использовать это в политических целях, он сказал, что Россия осознает, что согласие на прекращение огня позволит ей выглядеть разумным, здравомыслящим партнером, что, в свою очередь, откроет дверь для дальнейших переговоров с Трампом.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Они выложили бы ещё больше, если бы точно знали с кем они сели за один стол торговаться. Мы, русские хорошо это знаем - народ то для нас не чужой.

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  • JL
    Janina LV
    14-го марта

    Если в переговорах фигурируют экономические интересы, то мир, как правило, выходит золотым, но не бесплатным. Когда за мир садятся торговаться, то мирный договор для Украины превращается в чек за обслуживание.

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