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«Время действовать!» - в Сейме в восторге от решения Франции по российским активам 7

Политика
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
«Время действовать!» - в Сейме в восторге от решения Франции по российским активам

Заместитель спикера Сейма Занда Калниня-Лукашевица поприветствовала решение парламента Франции в отношении замороженных российских активов.

«Мы приветствуем резолюцию французского парламента о конфискации замороженных активов России. Парламент Латвии уже принимал подобные резолюции 20 февраля 2025 года и 17 октября 2024 года. Теперь пришло время действовать», - написала она в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, французские депутаты в ночь со среды на четверг, 13 марта, приняли резолюцию, призывающую Евросоюз и страны ЕС немедленно изъять замороженные российские активы и направить их на военную поддержку Украины и восстановление страны.

Итоговый документ после многочасовых дебатов поддержали 288 членов Национального собрания, против проголосовали 54 — в основном представители крайне левых сил.

#сейм
3
54

Комментарии (7)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го марта

    М-да... А это дура о последствиях своих слов вообще, хотя бы малость думает? Интернет то помнит все.

    11
    0
  • A
    Anim
    15-го марта

    Ворьё в востороге...

    17
    0
  • Ч
    Чангл
    15-го марта

    Я тоже буду хлопать в ладоши если у неё украдут деньги. Если вы украдете деньги у одной страны, то другие ничего не построят не вложат в вас. Шведы всё продают, потому что вы не партнёры, а шавки. Всё просрали, заработать не смогли, а грабить это ваше святое

    35
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    15-го марта

    Поражаюсь, воровство набирает силу в международных масштабах. Как можно умиляться свинскому отношению. То ли разум потеряли, то ли его не было вообще. Скорее всего не было.

    36
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го марта

    В Латвии все проблемы решены: Сейму больше нечего делать, как рукоплескать воровству и искоренять русский язык в коридорах Сейма...

    49
    0
  • 14-го марта
    • Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять все, да и поделить…
    27
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Французы молодцы, своих денег нет для помощи Украине, так они на чужие рты пооткрывали, а у латышей в СЭЙМе от этого радость и восторг, - лишь бы лишний раз России ножку подставить. Удивительно за этим со стороны наблюдать, хотя в некоторой степени это немного и умиляет.

    46
    0
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