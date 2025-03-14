«Время действовать!» - в Сейме в восторге от решения Франции по российским активам

«Мы приветствуем резолюцию французского парламента о конфискации замороженных активов России. Парламент Латвии уже принимал подобные резолюции 20 февраля 2025 года и 17 октября 2024 года. Теперь пришло время действовать», - написала она в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, французские депутаты в ночь со среды на четверг, 13 марта, приняли резолюцию, призывающую Евросоюз и страны ЕС немедленно изъять замороженные российские активы и направить их на военную поддержку Украины и восстановление страны.

Итоговый документ после многочасовых дебатов поддержали 288 членов Национального собрания, против проголосовали 54 — в основном представители крайне левых сил.