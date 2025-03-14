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Запрет на въезд, агрессия в интернете и лечение для местных. Сейм готовится обсудить 2

Политика
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Комиссия парламента продолжит и обсуждение законопроекта о запрете гражданам России и Белоруссии приобретать в Латвии недвижимость.

Следующая неделя в Сейме тоже обещает быть весьма насыщенной событиями. Снова в повестке дня вопросы, связанные с двумя соседними странами - Россией и Белоруссией. Юридическая комиссия продолжит работу над тем, чтобы запретить гражданам этих двух стран покупать в Латвии недвижимость. В свою очередь, депутаты комиссии по обороне и внутренним делам начинают рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете целому ряду госслужащих посещать Россию и Белоруссию. Дорогу в эти страны, напомним, планируется закрыть обладателям госсекретов, тем, кто обеспечивает безопасность инфраструктурных объектов, работникам полиции, налогово-таможенной полиции, прокуратуры, антикоррупционного бюро...

Подкомиссия по внутренней безопасности заслушает информацию о резерве медикаментов в случае чрезвычайной ситуации.

Депутаты, работающие в комиссии по социальным делам, сперва обсудят в первом чтении подготовленный правительством законопроект, который, в частности, оговаривает, что впредь правом на бесплатную медицинскую помощь, то есть от государства, будут обладать те, кто постоянно проживают (задекларированы)или работают в Латвии. Комиссия по социальным делам также обсудит и эффективность работы Государственной службы занятости.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го марта

    Когда государство начиная вводить запреты, повышать налоги и полагаться на сборы от введения штрафов, это говорит о том, что с руководством в таком государстве что то не совсем в порядке или же оно вообще не умеет элементарно работать.

    25
    1
  • Д
    Дед
    14-го марта

    Хозяева обсуждают снятие санкций, а холопы их ввод. Думайте уже, как будет после снятия санкций, чтобы опять не оказаться к шапочному разбору.

    24
    1

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