Следующая неделя в Сейме тоже обещает быть весьма насыщенной событиями. Снова в повестке дня вопросы, связанные с двумя соседними странами - Россией и Белоруссией. Юридическая комиссия продолжит работу над тем, чтобы запретить гражданам этих двух стран покупать в Латвии недвижимость. В свою очередь, депутаты комиссии по обороне и внутренним делам начинают рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете целому ряду госслужащих посещать Россию и Белоруссию. Дорогу в эти страны, напомним, планируется закрыть обладателям госсекретов, тем, кто обеспечивает безопасность инфраструктурных объектов, работникам полиции, налогово-таможенной полиции, прокуратуры, антикоррупционного бюро...

Подкомиссия по внутренней безопасности заслушает информацию о резерве медикаментов в случае чрезвычайной ситуации.

Депутаты, работающие в комиссии по социальным делам, сперва обсудят в первом чтении подготовленный правительством законопроект, который, в частности, оговаривает, что впредь правом на бесплатную медицинскую помощь, то есть от государства, будут обладать те, кто постоянно проживают (задекларированы)или работают в Латвии. Комиссия по социальным делам также обсудит и эффективность работы Государственной службы занятости.