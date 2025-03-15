Латвия на Евросовете выступит за усиление поддержки Украины 1 1288

Дата публикации: 15.03.2025
LETA
Изображение к статье: Латвия на Евросовете выступит за усиление поддержки Украины

На заседании Евросовета, которое пройдет 20 и 21 марта в Брюсселе, Латвия будет выступать за увеличение европейской поддержки Украины, говорится в информационном сообщении Министерства иностранных дел (МИД).

МИД отмечает, что в украинско-российском разделе совещания планируется обсудить оказание всесторонней поддержки Украине, в частности, чтобы обеспечить Украине наилучшие условия для переговоров о прекращении войны и сохранения давления на Россию.

В ближневосточном разделе будет обсуждаться текущая ситуация в регионе, а также варианты дальнейшего участия Европейского союза в смягчении непосредственного кризиса и достижении долгосрочного решения конфликта.

В разделе конкурентоспособности будут обсуждаться вопросы снижения административного бремени и цен на энергоносители.

В разделе европейской обороны ожидаются дальнейшие дискуссии о выделении дополнительного финансирования для укрепления европейской обороны и об оборонном потенциале, который необходимо развивать совместно, в соответствии с решениями, принятыми на внеочередном Евросовете 6 марта.

На совещании Латвия подчеркнет, что для евроатлантической безопасности жизненно важно, чтобы в Украине был достигнут справедливый и устойчивый мир. Латвия также будет выступать за активную роль и участие ЕС в разрешении кризиса на Ближнем Востоке, тесно сотрудничая с региональными и ключевыми глобальными партнерами.

