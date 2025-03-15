В воскресенье 16 марта в Риге состоится шествие в честь латышских легионеров, павших во Второй мировой войне. Местные антифашисты, проводившие громкие акции протеста в предыдущие годы, на этот раз не объявили о своей деятельности. Пока службы не обнаружили признаков планов организации провокационных мероприятий 16 марта, однако полностью исключить риски нельзя, передает TV3.

В Риге 16 марта запланировано проведение шествия и церемонии возложения цветов. В отличие от предыдущих лет, когда мероприятие организовывал Лимбажский филиал организации «Daugavas vanagi Latvijā», на этот раз заявителями выступило объединение «VK Vilki». Шествие начнется в 9:45 на улицы Скарню и завершится у Памятника Свободы, где запланирована церемония возложения венков. Мероприятие завершится 11:45. Планируется участие 100 человек.

Государственная полиция совместно с другими сотрудничающими учреждениями тщательно готовится к 16 марта и будет работать по специальному плану обеспечения общественного порядка, одновременно следя за развитием событий как в обществе, так и в публичном пространстве, а также в онлайн-среде. Пока спецслужбы не выявили никаких признаков планов по организации провокационных мероприятий 16 марта. В то же время нельзя полностью исключить риски провокаций со стороны отдельных лиц.

«И в этом году мы не допустим никаких конфронтаций, мы сделаем свою работу». Давайте будем достаточно заметными, заметными. Будем сопровождать шествие, не допустим выражений, которые могут привести к физическому противостоянию. Это не будет допущено. Силы будут достаточными», - указал начальник госполиции Арманд Рукс.

В предыдущие годы обстановка перед 16 марта была накаленной, порой устраивались акции протеста так называемых антифашистов, у памятника вспыхивали скандалы. Однако в последние годы провокации иссякли. Рижская дума считает, что службы безопасности проделали хорошую работу, обеспечив своевременное задержание или изоляцию провокаторов. В связи с более активными мерами безопасности в ответ на угрозу гибридной войны со стороны России многие антигосударственные элементы бежали в Россию и Беларусь.

Дума уже готовится к следующей чувствительной дате — 9 мая, которая особенно важна для кремлевского режима.

«Самый большой риск может заключаться в том, что Россия оказывает влияние или пытается дестабилизировать ситуацию. Пока таких признаков нет, но, конечно, 9 мая — это одна из дат, на которую мы обращаем внимание и в сотрудничестве со службами — я хотел бы сказать, что мы готовы», - указал руководитель департамента по безопасности Рижской думы Марис Мичеревскис.

Службы призывают жителей критически оценивать провокационные высказывания в информационном пространстве до 16 марта, а также воздерживаться от реагирования на них и сообщать о подобном контенте в ответственные службы, если они его заметят.