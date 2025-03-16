В воскресенье утром не работают или работают лишь частично сайты многих госучреждений, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Сбои наблюдаются на сайтах Министерства земледелия, Министерства экономики, Министерства образования и науки, Министерства климата и энергетики, Министерства благосостояния, а также других министерств и подведомственных им учреждений, например, на сайте Службы поддержки села.

Также не работают сайты Государственной полиции, Центрального статистического управления и других госучреждений.

Сайты некоторых учреждений не открываются или же невозможно открыть их разделы, а на некоторых сайтах видны визуальные дефекты.

Дополнение. Восстановлена работа ряда интернет-страниц государственных учреждений, которые в воскресенье утром на некоторое время не функционировали или работали с ограничениями, сообщает Государственная канцелярия (ГК) агентству LETA.

Представители ГК отметили, что причины сбоя работы сайтов пока выясняются, поэтому подробных комментариев на данный момент предоставить невозможно.