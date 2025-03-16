Президент Латвии Эдгар Ринкевич 20-21 марта посетит с рабочим визитом Косово, сообщили в президентской канцелярии.

В рамках визита президент встретится с латвийскими военнослужащими, участвующими в международной операции под руководством НАТО в Косово (KFOR).

Латвию в миротворческой операции в Косово представляет рота легкой пехоты, которая входит в состав многонационального батальона под руководством США. Основные задачи латвийских военнослужащих - обеспечение мобильной обороны, патрулирование, предотвращение массовых беспорядков и оперативное реагирование.