Вместо Си Цзиньпина на саммит ЕС – Китай командирован дипломат, усомнившийся в суверенитете Латвии 5 1914

Политика
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вместо Си Цзиньпина на саммит ЕС – Китай командирован дипломат, усомнившийся в суверенитете Латвии
ФОТО: Синьхуа

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался ехать на юбилейный саммит ЕС—Китай в Брюсселе, пишет Financial Times. Вместо него будет Лу Шае, который вызвал негодование Эдгара Ринкевича.

ЕС рассчитывал на личное присутствие китайского лидера Си Цзиньпина на саммите ЕС—Китай, учитывая символическую значимость юбилея - 50 лет отношениям - но вместо него Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян.

Также на саммите будет присутствовать Лу Шае, спецпосол Пекина по европейским делам.

Напомним, что товарищ Ли пару лет назад вызвал бурю негодования в Европе, когда усомнился, является ли Крым частью Украины. А также поставил под сомнение суверенитет Латвии, Эстонии и Литвы.

Дело было в апреле 2023 года. Тогдашний посол Китая во Франции Лу Шае дал интервью французскому каналу LCI. В нем он подверг сомнению суверенитет стран постсоветского пространства.

«Страны бывшего СССР не имеют, как мы говорим, фактического статуса в соответствии с международным правом, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран", - ответил Лу Шае.

Учитывая неприемлемые высказывания посла Лу Шае о международном праве и суверенитете государств, МИД Латвии для дачи объяснений вызвал уполномоченного посла Китая в Риге, сообщил Эдгар Ринкевич. Тогда он работал министром иностранных дел.

Вернемся в наши дни. Саммит ЕС – Китай проходит на фоне напряженных отношений Пекина и Брюсселя. ЕС обвиняет Китай в поддержке России после начала войны в Украине, а также вводит тарифы на китайские электромобили. Брюссель также недоволен торговым дисбалансом: в 2023 году профицит Китая в торговле с ЕС составил 304,5 млрд евро. Евросоюз требует от Пекина сокращения субсидий и большей открытости рынка.

«Назначение Лу Шае на пост руководителя дипломатических отношений Китая с Европой было воспринято некоторыми комментаторами как ужесточение позиции Пекина», - пишет FT.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
