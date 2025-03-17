Страны Европейского союза (ЕС) продлили санкции в отношении более чем двух тысяч лиц, которые причастны к агрессии против Украины.

Для продления санкций в отношении физических лиц требуется согласие всех 27 государств ЕС. Лишь некоторые лица были освобождены от санкций, например, сооснователь российского интернет-гиганта "Яндекс" Аркадий Волож, который назвал вторжение России в Украину варварским.

В сентябре прошлого года из санкционного списка также был исключен Никита Мазепин, сын совладельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Телеканал TV3 выяснил, что арест с квартиры на имя Мазепина-младшего в центре Риги уже снят.

В конце февраля появились сообщения о том, что Венгрия пригрозила заблокировать продление индивидуальных санкций ЕС еще на полгода, если из списка не будут исключены семь близких к Кремлю российских миллиардеров и министр спорта Михаил Дегтярев, и впервые частично добилась своего.

Венгрия настаивала и на том, чтобы от санкций были освобождены три российских олигарха, которые в том числе связаны с Латвией - миллиардер Дмитрий Мазепин, бенефициар ООО "Riga Fertilizer Terminal", Михаил Фридман и его деловой партнер, самый богатый гражданин Латвии Петр Авен, бизнес которых ЕС считает важным источником доходов для российского правительства.

Вместе с другими странам Латвии удалось достичь единогласного решения, и европейские санкции в отношении связанных с Латвией олигархов будут действовать еще шесть месяцев.

"Считаю, что это хороший результат. Мы послали агрессору сильный сигнал о том, что продолжим давление с целью поддержать Украину, продолжим санкционную политику и торговые ограничения в отношении России", - отметил заместитель госсекретаря и политический директор Министерства иностранных дел Ивар Ласис.