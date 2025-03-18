Известный в Латвии эксперт по рекламе и политический обозревать Эрик Стендзениекс дал интервью «Неаткариги», где в очередной раз презрительно высказался о латвийском правительстве.

«Нам говорят: «Нужно двигаться, становиться сильнее, наконец, стать жестче». Так соберитесь же наконец и начинайте что-то делать», — говорит гуру рекламы и политический обозреватель Эрикс Стендзениекс, комментируя события на Украине.

Он признает, что именно эта глупость, нерешительность и трусость являются одной из причин, по которой ему не нравятся люди в нынешнем правительстве и министерствах. «Их хребет похож на вареные макароны. Вот что меня бесит больше всего. Даже больше, чем осознанное паскудство или преднамеренное вредительство», — говорит Э. Стендзениекс.