Латвия частично ограничивает работу трех пунктов пересечения границы с Россией и Белоруссией 2 1874

Дата публикации: 18.03.2025
LETA
Правительство во вторник утвердило подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) проект решения, согласно которому с 19 марта пункты пересечения границы Латвии с Россией и Беларусью "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" можно будет пересекать только на автомобилях.

МВД получило предложение от Государственной пограничной охраны о частичном закрытии этих пунктов, чтобы их нельзя было пересечь пешком или на велосипеде.

Сроки введения ограничений в распоряжении не указаны.

В примечании к проекту говорится, что частичное закрытие пунктов пропуска необходимо в связи с текущей геополитической ситуацией в контексте военных действий России в Украине. Министерство подчеркивает необходимость усиления системы пограничной безопасности и улучшения организации пограничного контроля в этих пунктах пропуска.

"Развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью война против Украины расценивается как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе", - заявили в МВД.

"Война, развязанная Россией и открыто поддерживаемая Беларусью против Украины, должна рассматриваться как фактор риска и возможная мотивация для России и Беларуси продолжать свои усилия по дестабилизации ситуации на латвийской границе", - заявляет МВД, ссылаясь на опыт Финляндии, где за короткий срок был выявлен рост числа лиц, незаконно пытающихся пересечь финско-российскую границу на велосипедах и скутерах. Теперь пересечение финско-российской границы пешком запрещено.

В октябре 2023 года Латвия уже приостановила работу пограничных пунктов "Виентули" и "Педедзе", а в феврале 2024 года было принято решение не возобновлять работу пункта "Силене" на латвийско-белорусской границе. Такое решение было принято, чтобы уменьшить угрозу нелегальной миграции в Латвию.

