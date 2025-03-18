Оппозиционное Национальное объединение (нацблок) внесло в Сейм законопроект, призывающий Латвию выйти из Оттавской конвенции, запрещающей производство, накопление и применение противопехотных мин, сообщили в партии.

По мнению нацблока, выход из конвенции необходим для того, чтобы Латвия, принимая во внимание меняющуюся ситуацию безопасности в Балтийском регионе и постоянные военные угрозы, могла обеспечить свою обороноспособность всеми необходимыми средствами.

«Агрессия России против Украины ясно показывает, что для национальной обороны необходимы эффективные и проверенные средства. Противопехотные мины являются важным элементом противомобильности, который может иметь решающее значение для защиты границ Латвии от потенциального захватчика», — подчеркивает депутат Сейма Эдвин Шноре.

Партия считает, что Оттавская конвенция ограничивает возможности стран восточного фланга НАТО принимать полноценные оборонительные меры, отмечая, что такие страны, как Россия, не являющаяся участницей конвенции, продолжают использовать противопехотные мины в своих военных операциях. В нацблоке отмечают, что Латвии необходимо обеспечить максимальную свободу действий в оборонном планировании с целью предотвращения потенциальных угроз и укрепления коллективной безопасности в рамках НАТО.

Как сообщалось, Литва рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции в целях укрепления границы с Россией. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку выходу Польши из конвенции.

В настоящее время национальные вооруженные силы проводят углубленную военную оценку возможного выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Премьер-министр Эвика Силиня недавно заявила, что Латвия не выйдет из Оттавской конвенции в одиночку, а вместо этого оценит позиции других стран региона.

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин и об их уничтожении, предусматривает, что страны, подписавшие документ, обязуются, прежде всего, «никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины». К документу, вступившему в силу в 1999 году, присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных стран. Литва присоединилась к Конвенции в 2004 году.

К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.