Риге нужны противопехотные мины? Решено начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции

Дата публикации: 18.03.2025
ФОТО: LETA

Правительство во вторник приняло решение начать процесс выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, сообщила журналистам премьер-министр Эвика Силиня после заседания Кабинета министров во вторник.

Министерство иностранных дел подготовит соответствующий законопроект к следующему заседанию Кабинета министров, которое запланировано на 25 марта. После этого его должен будет рассмотреть Сейм, который и примет окончательное решение.

Если законопроект будет поддержан правительством и впоследствии принят Сеймом, об этом будут проинформированы все остальные государства-члены конвенции, Генеральный секретарь ООН и Совет безопасности ООН. Выход из конвенции вступит в силу через шесть месяцев после получения документа о выходе, пояснили в Министерстве обороны.

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов и производства противопехотных мин и об их уничтожении, предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются, во-первых, "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Под документом, вступившим в силу в 1999 году, подписались более 160 стран, включая большинство западных государств. Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не присоединились к конвенции.

Во вторник стало известно, что министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли регионального соглашения о том, чтобы рекомендовать странам выйти из Оттавской конвенции для укрепления своих границ.

В Минобороны сообщили, что это решение было принято с учетом изменений в ситуации с безопасностью в регионе, оборонных потребностей Латвии, консультаций с союзниками, а также в знак солидарности и единства с другими странами региона.

