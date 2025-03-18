Президент Латвии Эдгар Ринкевич предлагает в дальнейшем доверить выдвижение кандидатов на должности президента Банка Латвии, омбудсмена и государственного контролера президенту государства, сохранив за парламентом право принимать по ним окончательное решение.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич подписал и направил в президиум Сейма поправки к регламенту Сейма и к трем законам, которые определяют порядок выбора и выдвижения кандидатов на должности президента Банка Латвии, омбудсмена и государственного контролера.

Представленные президентом законопроекты предлагают изменить порядок выдвижения кандидатур вышеупомянутых должностных лиц и предоставить это право президенту, а не десяти депутатам Сейма, никоим образом не затрагивая право Сейма принимать окончательное решение по кандидатурам.

По мнению Ринкевича, такое решение не нарушит систему баланса и противовесов между ветвями государственной власти, но позволит президенту определить наиболее подходящую кандидатуру для дальнейшего выдвижения путем как официальных, так и неофициальных консультаций. Это, в свою очередь, уменьшит преобладание политических соображений над профессионализмом кандидата.

В своем письме президенту Сейма Ринкевич отмечает, что недавний процесс выдвижения кандидатов на пост президента Банка Латвии и избрания был затянутым, непонятным обществу и фрагментарным. По его мнению, стало очевидно, что правовая база для выдвижения кандидата не обеспечивает достаточных гарантий для предотвращения этих недостатков.

Ринкевич считает, что процесс с такими структурными проблемами не укрепляет доверие общества ни к самому процессу, ни к выдвинутым кандидатам. По мнению президента Латвии, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций, необходимо изменить процедуру выбора и выдвижения определенных должностных лиц.

Важно обеспечить, чтобы политическая составляющая процесса выдвижения и оценки не затмевала оценку профессиональных критериев.

Ожидается, что до конца марта президент представит также законодательную инициативу о порядке проведения референдума.

Уже сообщалось, что президент Банка Латвии Мартиньш Казакс был избран на должность только в результате повторного голосования.

Не избрав президента Банка Латвии с первой попытки, правящая коалиция сначала решила согласовать одного общего кандидата и объявила, что им станет заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле. Тем временем оппозиционные "Объединенный список" и "Национальный альянс" выдвинули на пост президента Казака.

Однако уже через несколько дней Союз зеленых и крестьян, входящий в правящую коалицию, отказался поддержать Пургайле, которая сняла свою кандидатуру, а сразу после этого "Новое единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат кандидата от оппозиции - Казакса.