Движение к миру начнется с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров о прекращении огня в Черном море, которые немедленно начнутся на Ближнем Востоке, сообщили в Белом доме по итогам переговоров Путина и Трампа.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился около двух с половиной часов.

Согласно опубликованному Белым домом заявлению, "президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в Украине". В сообщении говорится, что "движение к миру" начнется с прекращения ударов по объектам энергетической инфраструтуры, а также с переговоров по реализации прекращения огня в Черном море.

"Эти переговоры начнутся немедленно", – говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Лидеры также обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Оба лидера выразили общее мнение, что Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль», – говорится в сообщении Белого дома.

Кремль по итогам телефонного разговора президентов России и США опубликовал пресс-релиз, согласно которому стороны "продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины".

В ходе разговора главы государств подняли тему о 30-дневном перемирии, говорится в сообщении Кремля: "В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".

Помимо этого Трамп и Путин высказались за "нормализацию двусторонних отношений в свете общей ответственности за стабильность в мире".

Также Путин заявил, что в среду, 19 марта, Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175 человек.

Трамп поддержал идею Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ, сообщает Кремль после телефонного разговора двух президентов. Это во многом поможет положить конец спортивной изоляции России после вторжения на Украину.