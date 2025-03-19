Общественность возмущена – кабмин пригласил в качестве эксперта фигурантку уголовного дела 4 2382

Политика
Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Общественность возмущена – кабмин пригласил в качестве эксперта фигурантку уголовного дела

В социальной сети «X» кипят возмущения по поводу состоявшегося вчера заседания Кабинета министров, на котором министры выслушали в качестве экспертов по закрытию пограничных переходов Иеву Раубишко, в отношении которой в настоящее время начат уголовный процесс.

Люди, высказывая свои замечания, указывают на двойные стандарты и высказывают версии, кого еще Кабмин мог бы приглашать на заседания в качестве экспертов.

Например, Нилс Сакс Константинов пишет: «Кабинет министров приглашает в качестве эксперта по пограничной дискуссии Раубишко, против которой начат уголовный процесс. Это вполне приемлемо, поскольку действует презумпция невиновности. Между тем, преподавателю Музыкальной академии нельзя позволять давать концерт, поскольку против него выдвинуты обвинения, и это было бы плохим сигналом».

В комментариях люди поделились не менее резкими мнениями.

"А на дискуссию о борьбе с убийствами было бы логичным пригласить Русиньша", - пишет один из пользователей.

"Насколько известно, по делу преподавателя ведется досудебное расследование, а дело Раубишко уже передано в суд. Есть все же разница", - указал другой.

"Фантастика. В принципе, в следующий раз, когда будем принимать решение о санкциях против России, можно пригласить Лембергса", - иронизирует третий.

"Они там совсем с ума сошли? Может быть позвать Путина для обсуждения темы безопасности Латвии", - отметил еще один.

