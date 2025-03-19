В социальной сети «X» кипят возмущения по поводу состоявшегося вчера заседания Кабинета министров, на котором министры выслушали в качестве экспертов по закрытию пограничных переходов Иеву Раубишко, в отношении которой в настоящее время начат уголовный процесс.

Люди, высказывая свои замечания, указывают на двойные стандарты и высказывают версии, кого еще Кабмин мог бы приглашать на заседания в качестве экспертов.

Например, Нилс Сакс Константинов пишет: «Кабинет министров приглашает в качестве эксперта по пограничной дискуссии Раубишко, против которой начат уголовный процесс. Это вполне приемлемо, поскольку действует презумпция невиновности. Между тем, преподавателю Музыкальной академии нельзя позволять давать концерт, поскольку против него выдвинуты обвинения, и это было бы плохим сигналом».

Ministru kabinetā kā ekperti robežu diskusijā pieaicina Raubiško, pret kuru kriminālprocess. Tas ir pilnīgi akceptējami, jo nevainīguma prezumcija.



Tikmēr Mūzikas akadēmijas pasniedzējam nedrīkstot ļaut koncertēt, jo pret viņu izvirzīta apsūdzība un tas būšot slikts signāls.

🤡 — Nils S. Konstantinovs (@lasitajs_nr1) March 18, 2025

В комментариях люди поделились не менее резкими мнениями.

"А на дискуссию о борьбе с убийствами было бы логичным пригласить Русиньша", - пишет один из пользователей.

"Насколько известно, по делу преподавателя ведется досудебное расследование, а дело Раубишко уже передано в суд. Есть все же разница", - указал другой.

"Фантастика. В принципе, в следующий раз, когда будем принимать решение о санкциях против России, можно пригласить Лембергса", - иронизирует третий.

"Они там совсем с ума сошли? Может быть позвать Путина для обсуждения темы безопасности Латвии", - отметил еще один.