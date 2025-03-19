Если поручить президенту Латвии выдвижение кандидатов на должности омбудсмена, государственного контролера и президента Банка Латвии, можно сделать этот процесс максимально деполитизированным, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней в Рижском замке в среду.

По словам Ринкевича, его законодательная инициатива о порядке выдвижения кандидатов на должности омбудсмена, государственного контролера и президента Банка Латвии, поданная в Сейм во вторник, основана на опыте и обсуждении с представителями фракций и партий, а также конституционными экспертами.

По словам Ринкевича, хотя в ходе дискуссии представители фракций высказывали разные мнения, конституционные эксперты в основном говорили, что в процедуре выдвижения и назначения необходимо обеспечить определенный баланс в отношении так называемых политически профессиональных должностных лиц, которые назначаются политически, но в своей работе абсолютно независимы.

Такие должностные лица, как генеральный прокурор, председатель Верховного суда, судьи, члены совета Государственного контроля, выдвигаются вне Сейма, но окончательное решение остается за парламентом. По мнению Ринкевича учитывая серьезность и независимость работы омбудсмена, госконтролера и президента Банка Латвии, его предложения делают процедуру выдвижения максимально нейтральной.

По словам президента, речь не идет о том, чтобы президент выдвигал кандидатов на эти три должности и сам их утверждал. Президент будет выдвигать кандидата, консультируясь с отраслью, профессионалами и политическими партиями, а окончательное решение будет за парламентом. Президент добавил, что так поступают во многих странах.

"На мой взгляд, эта процедура помогла бы структурно упорядочить вопрос, максимально деполитизировав его. К сожалению, я должен сказать, что последние события, связанные с назначением президента Банка Латвии, вызвали скептицизм и у многих профессионалов: готовы ли они снова пройти через такой процесс, готовы ли они к тому, что их выдвинут в один момент и снимут в другой", - сказал Ринкевич.

Предложения предусматривают, что президент должен выдвинуть кандидатов на должности омбудсмена, государственного контролера и президента Банка Латвии не позднее чем за 60 дней до окончания срока их полномочий.

Это даст Сейму достаточно времени для оценки кандидата, но если Сейм будет возражать, то ему будет предоставлено время для выдвижения другого кандидата. Ринкевич подчеркнул, что речь идет о наведении порядка в системе, а не о балансе властей, поскольку президент не входит ни в законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную власть.