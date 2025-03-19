Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сокращение бюрократии в Латвии – да! Но чиновников сильно меньше не станет 3 963

Политика
Дата публикации: 19.03.2025
LETA
Изображение к статье: Сокращение бюрократии в Латвии – да! Но чиновников сильно меньше не станет
ФОТО: LETA

Сокращение бюрократии подразумевает объединение и централизацию функций, и в настоящее время правительство не планирует массового "урезания" человеческих ресурсов, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

"Нам нужны люди, которые работают в государственном управлении и хорошо выполняют свою работу", - сказала Силиня, отметив, что, например, в области демографии есть множество потребностей, в том числе важны услуги ассистентов и другие социальные услуги, которые невозможно предоставить без людей.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство хочет консолидировать и дигитализировать функции, которые в настоящее время требуют много ручной работы, например, составление различных отчетов, в результате чего люди смогут выполнять другие, более важные для государства функции.

Как сообщалось, ранее премьер-министр заявила, что одной из целей правительства в ближайшее время является сокращение бюрократии и распорядилась создать специальную рабочую группу, сопредседателями которой будут директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

Премьер-министр заявила, что надеется добиться сокращения бюрократии на 25%.

×
Читайте нас также:
#Эвика Силиня #бюрократия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео