Сокращение бюрократии подразумевает объединение и централизацию функций, и в настоящее время правительство не планирует массового "урезания" человеческих ресурсов, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

"Нам нужны люди, которые работают в государственном управлении и хорошо выполняют свою работу", - сказала Силиня, отметив, что, например, в области демографии есть множество потребностей, в том числе важны услуги ассистентов и другие социальные услуги, которые невозможно предоставить без людей.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство хочет консолидировать и дигитализировать функции, которые в настоящее время требуют много ручной работы, например, составление различных отчетов, в результате чего люди смогут выполнять другие, более важные для государства функции.

Как сообщалось, ранее премьер-министр заявила, что одной из целей правительства в ближайшее время является сокращение бюрократии и распорядилась создать специальную рабочую группу, сопредседателями которой будут директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс и президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

Премьер-министр заявила, что надеется добиться сокращения бюрократии на 25%.