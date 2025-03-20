В передаче TV24 «Kārtības rullis» директор центра исследования рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш поделился своими мыслями о латвийских ценностях, обратив внимание на то, как эти ценности влияют на управление государством и его развитие. Об этом пишет LA.LV .

Кактиньш признал, что латвийские ценности — это сложно определяемое понятие, так как для каждого человека они могут означать что-то разное.

Кактиньш указал, что Латвия, несмотря на восстановление независимости, до сих пор сталкивается с проблемами в государственном управлении. «Мы находимся там, где находимся», — сказал он, отметив, что, возможно, это и есть суть наших латышских ценностей — неспособность справляться с управлением государством.

«Возможно, это результат наших латышских ценностей? Может быть, одна из латышских ценностей — это неспособность справляться и разумно управлять государством?» — указал Кактиньш.