Власти Латвии опять забыли про Rail Baltica. К чему бы это? 2 1221

Дата публикации: 20.03.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

Странное исчезновение скоростной железной дороги евроколеи из общественного дискурса комментирует в Neatkarīgā Бенс Латковскис.

«Надо признать, что изменился фокус внимания. Правительство Силини в прошлом году начало раскачиваться после того, как обнаружились огромные проблемы с проектом Rail Baltica.

Выяснилось, что построить проект в таком объеме, внешнем виде и в сроки, как долгие годы обещали и изображали в рекламных анимациях, нельзя будет. Деньги нецелесообразно залиты в бетон - при строительстве дорогих станций и ненужных свай. Сама трасса даже еще не началась, и в лучшем случае трассу с одной колеей можно будет открыть в 2036 году.

О закупке поездов даже не задумывались. Как и о том, на какие деньги они будут покупаться и кто будет содержать эту инфраструктуру после того, как линия начнет работать.

Хотя ни на один из этих вопросов не было получено осмысленных, убедительных ответов, тема Rail Baltica за последние месяцы исчезла из заголовков новостей. Произошел ли какой-то кардинальный прорыв в управлении проектом или модели его финансирования?

Да, сменился ответственный министр. Министерство сообщения вместо Каспара Бришкенса теперь возглавляет Атис Швинка, который, вступая в должность, заявил, что ничего радикально по-другому делать не будет. То есть ничего не изменится по существу. Может быть, Швинка будет меньше говорить, меньше жестикулировать?

Похоже, правы будут те, кто лучшим методом решения проблем считает - ничего особенного не делать. Наверняка проблема сама «рассасывается». Наступят новые неприятности, старые забудут».

