Государственное предприятие военной промышленности ООО «Valsts aizsardzības korporācija» (Государственная оборонная корпорация) к 2036 году должно создать не менее двух новых производств военной продукции, говорится в утверждённой правительством стратегии поддержки оборонной индустрии и инноваций на 2025–2036 годы, пишет ЛЕТА.

Первым объектом военной промышленности, который «Valsts aizsardzības korporācija» создаёт при софинансировании Европейской комиссии, станет завод по сборке модульных зарядов артиллерийских боеприпасов, остро необходимых Национальным вооружённым силам (НВС). Согласно стратегии, завод должен быть построен до 2026 года.

Одновременно стратегия предусматривает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе корпорация должна быть способна создавать новые производства и в других критически важных сферах обеспечения НВС.

«Valsts aizsardzības korporācija» проводит анализ и готовит проектные предложения по переносу технологий, компонентов и производственных мощностей в Латвию в соответствии с определёнными НВС критическими потребностями, включая потребности в боеприпасах.

Также в стратегии указано, что корпорация разработает решения для вовлечения коммерсантов в создание критически значимых резервов для нужд НВС и привлечения дополнительного финансирования от частных инвесторов или с использованием финансовых инструментов международных фондов и организаций для развития новых проектов.

В среднесрочной перспективе «Valsts aizsardzības korporācija» планируется как холдинговая компания, обеспечивающая производство и создание производств, а также достигающая целей через создание совместных предприятий или покупку долей капитала.

«Valsts aizsardzības korporācija» была создана для содействия развитию военной промышленности, в том числе через создание совместных предприятий с латвийскими и зарубежными коммерсантами, разработавшими продукцию военного или двойного назначения, подходящую для нужд НВС, но не имеющими достаточных ресурсов для её массового производства. Также корпорация занимается интеграцией компонентов, произведённых латвийскими компаниями, в конечные изделия и их производством.

Одна из задач корпорации — не только увеличить производственные мощности военной продукции в Латвии, но и занять место среди производителей оборонной продукции на уровне Европейского союза.

В стратегии подчёркивается, что корпорация является частью латвийской оборонной промышленной экосистемы и в будущем должна стать опорой развития отрасли, служа мостом для сотрудничества с местной индустрией. При этом «Valsts aizsardzības korporācija» не будет развивать деятельность в тех сферах, где уже существуют рыночные участники, способные удовлетворить потребности НВС.

«Valsts aizsardzības korporācija» зарегистрирована в ноябре 2023 года, уставной капитал компании составляет 1,6 миллиона евро, согласно данным «Firmas.lv». Владельцем предприятия является Министерство обороны.

Как уже сообщалось, к 2028 году Минобороны планирует удвоить объём закупок у местной промышленности, доведя его до 20% от общего объёма закупок. К 2036 году этот показатель планируется увеличить до 30%.

Кроме того, министерство хочет к 2028 году увеличить финансирование оборонных исследований, технологического развития и инноваций, выделив на эти цели 1,5% от оборонного бюджета.

В Минобороны надеются, что к 2028 году вклад оборонной индустрии в экономику Латвии составит 3% от валового внутреннего продукта.