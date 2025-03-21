Как известно, еще зимой представители бизнес-сообщества в лице торгово-промышленной палаты, конфедерации работодателей и совета иностранных инвесторов решили, что расходы казны можно сократить на 5 процентов, что, по подсчетам предпринимателей, уже позволит сэкономить 850 миллионов, которые можно будет направить на оборону и на демографическую политику. И по сей день предприниматели "держатся" за эту цифру - 850 миллионов. Однако на внеочередном коалиционном совете это предложение бизнесменов поддержку не получило. Правящие сомневаются, что можно безболезненно урезать бюджетные расходы почти на миллиард евро. На следующей неделе консультации политиков по этому вопросу продолжатся, но, по неофициальной информации, инициатива предпринимателей в итоге будет отклонена.

Правящие, скорее всего, пойдут другим путем - сперва посмотрят, какие госфункции можно оптимизировать, какие структуры объединить, какие бюрократические процедуры отменить, от каких закупок отказаться. И тогда уже будет понятно, сколько средств таким образом можно сэкономить. Поскольку на военные нужды Брюссель разрешил брать кредиты "вне потолка" максимального бюджетного дефицита, то правительство может особо сильно расходы бюджета накануне выборов не сокращать - максимум на 250-300 миллионов. На демографию хватит и частично на оборонку тоже.