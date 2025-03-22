На ближайшем коалиционном совете, который в отсутствии премьера будет вести глава минюста Инессе Лиьиня-Эгнере, партнеры продолжат обсуждение вариантов сокращения бюджетных расходов. Вероятно, министр экономики Виктор Валайнис представит знаковые поправки в Закон о строительстве, который позволят существенно ускорить процесс строительства в нашей стране. Поправки как раз и входят в пакет мер по уменьшению бюрократии. В частности, будет четко прописан порядок оспаривания выдачи разрешения на строительство - чтобы нельзя было просто необоснованно затягивать процесс.

Отметим, что поправки, скорее всего, будут одобрены и на заседании правительства во вторник.

Вероятно, правящие дадут формальное добро на запуск процесса выхода Латвии из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин - в пятницу Эвика Силиня сообщила, что достигнута договоренность на сей счет с другими странами региона.