Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заслужила! Силине вручат американскую премию Генри Киссинджера 7 2362

Политика
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Заслужила! Силине вручат американскую премию Генри Киссинджера
ФОТО: LETA

В пятницу, 28 марта, премьер-министру Латвии Эвике Силине в Берлине будет вручена американская премия имени Генри Киссинджера, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В пятницу Силиня посетит Берлин с рабочим визитом, где примет участие в церемонии вручения премии Генри Киссинджера.

Премия Генри Киссинджера также будет вручена бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас и бывшему премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните за их вклад в развитие трансатлантических отношений, отметили в Госканцелярии.

Премия Генри Киссинджера - это ежегодная награда, присуждаемая с 2007 года Американской академией в Берлине выдающимся американским или европейским дипломатам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений.

Киссинджер был лауреатом Нобелевской премии мира, советником по национальной безопасности в администрации президента США Ричарда Никсона и государственным секретарем при президентах Никсоне и Джеральде Форде.

Как видный деятель международной дипломатии и внешней политики США, Киссинджер активно содействовал разоружению и разрядке в послевоенный период, налаживая диалог между ведущими мировыми державами, говорится на сайте. Этот диалог способствовал окончанию холодной войны и воссоединению Германии.

В 2023 году премию Генри Киссинджера получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в 2022 году - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в 2020 году - канцлер Германии Ангела Меркель.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
67
0
0

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео