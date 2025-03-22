В пятницу, 28 марта, премьер-министру Латвии Эвике Силине в Берлине будет вручена американская премия имени Генри Киссинджера, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В пятницу Силиня посетит Берлин с рабочим визитом, где примет участие в церемонии вручения премии Генри Киссинджера.

Премия Генри Киссинджера также будет вручена бывшему премьер-министру Эстонии Кае Каллас и бывшему премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните за их вклад в развитие трансатлантических отношений, отметили в Госканцелярии.

Премия Генри Киссинджера - это ежегодная награда, присуждаемая с 2007 года Американской академией в Берлине выдающимся американским или европейским дипломатам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений.

Киссинджер был лауреатом Нобелевской премии мира, советником по национальной безопасности в администрации президента США Ричарда Никсона и государственным секретарем при президентах Никсоне и Джеральде Форде.

Как видный деятель международной дипломатии и внешней политики США, Киссинджер активно содействовал разоружению и разрядке в послевоенный период, налаживая диалог между ведущими мировыми державами, говорится на сайте. Этот диалог способствовал окончанию холодной войны и воссоединению Германии.

В 2023 году премию Генри Киссинджера получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в 2022 году - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в 2020 году - канцлер Германии Ангела Меркель.