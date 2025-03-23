Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект постановления правительства о продлении срока полномочий начальника Государственной полиции генерала Арманда Рукса до 13 октября 2030 года.

Рукс был утвержден в должности правительством 13 октября 2020 года. Согласно закону, начальник Госполиции назначается на пятилетний срок министром внутренних дел после утверждения его кандидатуры Кабинетом министров.

Летом, всего уйдет в отставку заместитель Рукса, глава Главного управления криминальной полиции генерал Андрей Гришин.