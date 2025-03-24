«Нам казалось — вот, мы поддерживаем Украину столь хорошо, даем ей все, и она выиграет эту войну, но Россия готова вот-вот сдаться...»

«Война в Украине кончится рано или поздно, однако важно — на каких условиях эта война будет окончена и какими будут дальнейшие действия. Тогда увидим, насколько существенно угрозы для нашего региона и Европы в целом увеличатся. Но лелеять особые иллюзии, что Россия внезапно станет демократическим государством, которое покается во всех свои грехах и за свои средства поможет восстановить Украину, было бы слишком оптимистично. Поэтому на Россию нужно смотреть совершенно реалистично, с открытыми глазами и надо понимать, что это наша угроза, и нам надо действовать соответственно».

Говоря о нашумевшей теме выхода Латвии из Оттавской конвенции, отставной полковник иронизирует: «У нас все в порядке с политическими заявлениями, но у нас ни черта все не в порядке с нашими делами... То же самое с этими противопехотными минами — громкое заявление, да, выходим, но — что далее последует? Насколько быстро их получим? Как мы их используем, с какими целями и т.д. Ясно, что мы не создадим такое же самое минное поле, какое есть между Южной Кореей и Северной Кореей, которое есть реально эффективное, сильное сдерживающее средство».

Затем политик рассуждает об обороне страны в целом: «Война в Украине нам показала: военные действия, если они начнутся, не закончатся ни в один день, ни в одну неделю, нам надо быть способными поддерживать боеспособность долгий период времени. Это означает: нам нужны большие склады с большими ресурсами и нам необходимо больше солдат, боевых машин, больше всего. В данный миг ставить акцент на одно или другое дело не было бы правильно.

Говоря о военной индустрии — чудесное дело, но опять, как обычно, дьявол скрывается в деталях. Ибо — почему развитие этой индустрии так медленно происходит в Европе? Вроде бы уж деньги в Европе есть и есть желание что-то делать тоже. Проблема есть в том, что без долгосрочных гарантий со стороны государства предприниматели очень сдержанно инвестируют в развитие какой-то производственной мощности. Ибо вы вложитесь, построите завод, который проработает два года, но после этого его продукция не будет нужна. Что вы дальше с этим заводом сделаете?»

«То есть, если мы основываем свою военную индустрию на том, что нужно нашей армии, мы либо обанкротимся, либо также товары, которые произведем и поставим нашей армии, будут по цене золота, они обойдутся втрое дороже. Поэтому надо понять, что нам надо производить такие военные товары, которые будут конкурентоспособны на международном рынке и которые сможем также экспортировать. Именно на таком сегменте нам также надо фокусироваться. Но там, где нам это невозможно, надо изыскать хорошее сотрудничество с нашими союзниками, у которых соответствующие вещи можно покупать».