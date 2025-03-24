Вы решили создать независимую организацию и думаете, где бы взять средства? Латвийское государство ценит тех, кто готов работать на общее благо – о чем и доложила депутатам Сейма директор секретариата Фонда общественной интеграции (ФОИ) Инесе Калване.

Парадоксы на радаре

Вот что Фонд общественной интеграции рассказывает о себе: «Значимая, профессиональная и доверенная организация по укреплению сплоченного и долгосрочного общества»; «Обеспечивает эффективное обеспечение политики сплочения общества, содействуя включающему обществу, в котором ценится разнообразие». Ну, это известно, «сам себя не похвалишь – никто не похвалит».

Фонд общественной интеграции теперь регулярно замеряет, так сказать, социальную температуру. Называется исследование – «Радар общественного сплочения». И вот что получается – более трех четвертей (76%) населения чувствуют себя принадлежащими Латвии.

А вот в том, что касается практического участия в какой-то деятельности, то здесь похуже – 63% опрошенных жителей не делали ровным счетом ничего в сфере общественной активности. Что касается выборной деятельности, то лишь 56% уверены, что это – важно.

На ваш выбор: чем лучше всего заняться

В презентации для депутатов Сейма, работающих в Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, госпожа Калване рассказала об основных направлениях деятельности ФОИ в ближайшие годы. Судите сами, чем бы могла заняться ваша будущая организация.

1. Укрепление общественной идентичности и принадлежности Латвии.

Здесь первое и ключевое слово – Украина. Ее гражданским жителям, живущим в ЛР, а также гражданам «третьих государств», будут доступны бесплатные или частично оплачиваемые государством курсы латышского языка. Их в 2025 году предложат для 6375 человек, на что истратят 4 685 525 евро. То есть примерно 735 евро на человека. Между прочим, еще 10 160 граждан Украины должны получить «курсы культурной ориентации». Есть идеи – предлагайте!

Что интересно, Министерство культуры и Министерство образования и науки совместно разрабатывают приложение LearnLatvian. Название, заметим, отнюдь не на государственном языке... Так или иначе, в рамках всего этого сплочения ФОИ предполагается задействовать и нацменьшинства, и выходцев из диаспоры – так, чтобы через 4 года каждый второй живущий в Латвии человек оказался охвачен какими-то мероприятиями. Зарегистрируйте свою организацию – и просите на это денег!

2. Поддержка многосторонним социальным отношениям в обществе (соучастие и взаимодействие).

Тут ФОИ создает «инкубаторы» негосударственных организаций в регионах Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. У них будет много работы по уменьшению дискриминации, нетерпимости, речи вражды – и укреплению межкультурного диалога. Разработают даже национальный стандарт для всего этого! Так что если ваша организация зарождается где-то в глубинке, то так даже лучше для получения грантов.

3. Экономическая солидарность – обеспечение равноправных возможностей.

По этой линии обещают поддерживать «почетные семьи» (3+ ребенка), ежегодно подключая к программе все новые учреждения публичного центра. Создадут еще 24 инновационные социальные услуги, в течение года примут на обучение 600 школьников, желающих оказывать помощь в решении социальных проблем. Следовательно, направленность на конкретные дела особенно приветствуется. Что немаловажно, дефицита в средствах вроде бы нет и не предвидится. Так как латвийский ФОИ опирается на налаженные связи с Европой, финансирование из Брюсселя просматривается даже до таких ныне туманных далей, как 2034 год. Волноваться не надо! Всего же в 2025 году Фонд оперирует средствами в размере 33 456 457 евро, из которых лично на себя (аренда помещений, телекоммуникации, зарплаты и т.д.) потратит всего 711 180 евро.

Вопрос с нацменьшинствами – решен?

Если вернуться к приоритетам расходов ФОИ на текущий год, то прежде всего деньги тратятся на нужды лиц, подверженных риску социальной заброшенности и дискриминации – 28%. Затем идут гражданские жители Украины – 23%. Тройку лидеров по бюджетному финансированию из фонда занимают масс-медиа – это 15%.

Что характерно: сегмент национальных меньшинств получит в 2025 году всего 0,1% от всех расходов. Это, для примера, в 20 раз меньше, чем будет истрачено на нужды самого ФОИ. Судя по всему, Фонд полагает, что все проблемы нелатышей можно решить в рамках общих интеграционных мероприятий.

Скажем, если человек – инвалид, не владеющий латышским, то получит поддержку как лицо с особыми надобностями. Отдельное таргетирование этнических групп не просматривается и даже в том, что касается небольших проектиков для нацменьшинств – всего их намечено 9, финансирование – 31 303 евро.

Даже известный своим национальным настроем Ингмарс Лидака, депутат «Объединенного списка», посетовал, что надо бы больше выделять средств, чтобы «мы были как единый народ». Нацменьшинства, считает политик, не всегда в достаточной мере владеют госязыком, оттого у них и качество проектов хромает. Тем не менее ликвидировать Фонд общественной интеграции и распределять средства по отдельным министерствам – не нужно. Напротив, надо добавить!

Даце Спалиня, директор департамента поддержки гражданского общества ФОИ, констатировала, что на нацменьшинства выделено «к сожалению, очень мало». Ну откровенно говоря – почти в 10 раз меньше. Просили изначально 350 тысяч евро.

Впрочем, практика последних лет показывает, что при наличии политической воли государственные средства могут выделяться в сотни раз большие. Вспомним дотации, которые в пандемию бросались в топку airBaltic, или сотни миллионов матпомощи ВСУ.

Депутат Национального объединения Артурс Бутанс тем временем считает, что сегодняшняя языковая практика – «дырявая посуда, ибо учат язык, а потом не применяют».

Господину Бутансу не нравится, что денег дают тем СМИ, которые в основном используют русский язык. Хотя и для проектов исключительно на латышском: «По существу, укрепляя двуязычие. Как это совмещается?» – Тем, кто учится на государственные деньги, полагается сдавать экзамены. Это относится и к гражданам Украины. Мы мотивируем, – сказала на это госпожа Калване.

Министерство культуры, со своей стороны, привело в пример портал из Даугавпилса, который получил финансирование и создал отдельный ресурс только на государственном языке.

Кому и в чем отказывают

Радиоведущая общественных СМИ Илона Яхимович обратилась в ФОИ для финансирования мемориальной выставки уникального скульптора по дереву, профессора Латвийской академии художеств Юрия Васильева (1940–1997). Несмотря на то, что предполагалось тем самым укрепить идентичность рижского курортного района Вецаки, ей было отказано.