Силиня вместе с Каллас и Шимоните удостоены премии Киссинджера 4 1175

Дата публикации: 24.03.2025
LETA
Изображение к статье: Силиня вместе с Каллас и Шимоните удостоены премии Киссинджера
ФОТО: LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня удостоена премии американского дипломата Генри Киссинджера за укрепление трансатлантических отношений.

Этой премии также удостоены главный дипломат Европейского союза Кая Каллас и бывшая премьер-министр Литвы Ингриде Шимоните.

Награда будет вручена им на церемонии в Берлине 28 марта.

Премия Киссинджера — ежегодная награда, которую Американская академия в Берлине вручает с 2007 года выдающимся американским и европейским дипломатам за их вклад в укрепление трансатлантических отношений.

Киссинджер, занимавший пост государственного секретаря США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде, был удостоен Нобелевской премии мира за парижские переговоры 1972–1973 годов по прекращению войны во Вьетнаме.

Будучи видным деятелем международной дипломатии и внешней политики США, Киссинджер в послевоенный период активно выступал за разоружение и стремился к налаживанию диалога между ведущими мировыми державами. Этот диалог способствовал окончанию Холодной войны и объединению Германии.

В 2023 году премия Киссинджера была вручена тогдашнему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, в 2022 году — президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а в 2020 году — тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель.

