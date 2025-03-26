Правительство нынешнего созыва зашло дальше всех предыдущих в вопросе будущего технологических компаний ООО «Tet» и ООО «Latvijas mobilais telefons» (LMT), заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью передаче TV3 «900 секунд», пишет ЛЕТА.

По её словам, правительство углублённо оценивало развитие этих компаний, осознавая, что собственность в них не полностью принадлежит государству, а разделена со шведской компанией «Telia». В настоящее время стороны находятся на очень активной стадии переговоров, которую, по словам Силини, сопровождает множество спекуляций.

Силиня подчеркнула, что «Telia» хочет продолжать сотрудничество с Латвией, поэтому уже сейчас стороны пытаются изменить условия соглашений 1990-х годов, которые сегодня невыгодны ни одной из сторон. Она также указала, что правительство не пытается без согласия «Telia» продать или отобрать принадлежащую ей долю.

Премьер-министр отказалась назвать сумму, о которой в данный момент ведутся переговоры, сославшись на то, что процесс ещё продолжается, однако пообещала проинформировать общественность о результатах по их завершении.

Как уже сообщалось, правительство пока не пришло к окончательному сценарию относительно будущего компаний «Tet» и LMT. Министр экономики Виктор Валайнис на пресс-конференции после заседания Кабинета министров заявил, что в ближайшее время может быть сделано предложение другому акционеру — «Telia». Возвращение к обсуждению этого вопроса в правительстве ожидается в середине или конце апреля.

В ходе переговоров между Латвией и «Telia» рассматривались различные варианты: от объединения «Tet» и LMT до сохранения существующего положения, а также полный или частичный выкуп компаний у «Telia» либо отделение отдельных активов.

Напомним, что была создана сложная схема управления «Tet» и LMT, изменить которую обеим сторонам — государству и «Telia» — до сих пор не удалось.

Через предприятие «Possessor» государству принадлежит 51% акций «Tet», «Tilts Communications» (дочерняя компания «Telia») — 49%. В капитале LMT 49% принадлежит «Telia» и её «дочке» «Sonera Holding», 28% — государству (через LVRTC и «Possessor»), ещё 23% акций LMT принадлежат «Tet».

Теоретически это означает, что через «Tet» «Telia» контролирует 60,3% LMT, а Латвия — 39,7%. Однако на практике у государства есть решающее влияние и в LMT, поскольку ему принадлежит контрольный пакет в «Tet». Это, впрочем, тормозит принятие стратегических решений, требующих консенсуса.

«Telia» ранее предлагала схему, по которой LMT за деньги приобретает телекоммуникационный бизнес «Tet», выделенный в отдельную компанию («Tet Telco»), обеим сторонам выплачиваются специальные дивиденды, и «Telia» продаёт государству свои 49% в «Tet», а от «Tet» получает недостающий 1% в LMT, что приводит к равному разделению долей в LMT — по 50%. Затем планировалось IPO — первичное размещение акций на бирже — с возможной продажей 20% и более. В результате сделки планировалось сменить топ-менеджмент обеих компаний.

Государственные должностные лица официально не комментировали это предложение, но отвергли возможность продажи государственной доли.

Готовность участвовать в выкупе «Tet» или его активов (например, оптоволоконной инфраструктуры) выразил LVRTC. Этот вариант поддержал президент LMT Юрис Бинде, отметив, что LMT мог бы приобрести клиентскую базу «Tet». В свою очередь, председатель правления «Tet» Улдис Татарчук заявил, что «Tet» может выкупить доли в LMT.

В 2023 году оборот концерна «Tet» составил 295,753 млн евро (на 9,5% меньше, чем годом ранее), прибыль сократилась на 40,1% — до 15,226 млн евро. Сам «Tet» отчитался об обороте в 187,204 млн евро (-19,1%) и прибыли в 18,987 млн евро (-21,1%).

Концерн LMT в 2023 году достиг оборота в 310,269 млн евро (+6,7%), а прибыль выросла на 0,6% — до 32,069 млн евро. Оборот материнской компании составил 175,062 млн евро (+5,9%), а прибыль — 34,864 млн евро (+20,6%).

По предварительным данным, оборот группы LMT в 2023 году составил 309,6 млн евро (+0,5%), EBITDA — 93,6 млн евро (+3,9%).

При этом «Tet» уже длительное время не публикует свои предварительные финансовые результаты, включая данные за 2024 год.