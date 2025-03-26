Сегодня в Риге откроют новое посольство Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис в среду совершит визит в Ригу, где он встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и откроет новое здание эстонского посольства.

На встрече президентов Эстонии и Латвии будет обсуждаться двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, политики и экономики. Они также обсудят безопасность в регионе Балтийского моря, проект Rail Baltic и поддержку Украины.

В среду Карис откроет новое здание посольства Эстонской Республики в Риги по адресу Пилс, 8/10. Новое здание посольства символизирует углубление сотрудничества между Эстонией и Латвией и усиление присутствия Эстонии в Латвии. В открытии также примет участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В приеме в честь открытия нового здания посольства примут участие представители культурных, экономических и политических кругов Эстонии и Латвии, а также друзья Эстонии в Латвии.