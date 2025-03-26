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«Сейчас на ближайшие 50–60 лет перераспределяется торт, и РФ с карты не убрать» - Блодонс 1

Политика
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
«Сейчас на ближайшие 50–60 лет перераспределяется торт, и РФ с карты не убрать» - Блодонс

«В настоящее время американские инвесторы активно скупают все замороженные облигации России. Поэтому прогноз таков: Россия вернется на рынки, Россия будет игроком. Конечно, эти облигации сейчас дешевые, и если их скупать в больших количествах, то это финансовая игра. Война давно превратилась для России в бизнес», — заявил журналист и пиарщик Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, ссылаясь на информацию, опубликованную зарубежным изданием «Bloomberg».

«Это не только украинская война. Россия живет в малых или больших войнах, по сути, постоянно. 700 тысяч солдат сейчас задействованы в этой операции, на военном положении. Это большие деньги. Это большие деньги и для производителей. Россия сейчас развила военную экономику. Что хорошо для Латвии — это будет звучать ужасно, но это то, что Россия сейчас занята войной на Украине. Пока они заняты, их дела вокруг нас, я извиняюсь, что-то кричат на телевизионном уровне... Падает какой-то дрон, ну посмотрите, как мы реагируем? Как мы реагировали, мы это видели! Это проверка нашей готовности», — сказал Блодонс.

Между тем, говоря о будущем, журналист Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 признался, что, по его мнению, «нас давно не учитывают за большим столом».

«Европа разделена. У самой Европы сейчас большие финансовые проблемы из-за безопасности, развития производства, и все, что начал Трамп, скажем так, переломил ситуацию. Сейчас идут [тарифные] войны, связанные с таможенными пошлинами. Это создало большую турбулентность. Надо понимать одно, что сейчас война уже не на том уровне — будет, не будет — идет перераздел «торта», и взгляд на ближайшие 50-60 лет. А Россия не будет стерта с карты! Более того, Путину выгодно все время поддерживать это состояние войны…», — прокомментировал Блодонс.

В то же время Блодон обратил внимание на то, что и для Украины «война — это бизнес». Свою идею он обосновал беседами с известными людьми из Латвии, работающими на Украине.

«И есть эта огромная коррупция, есть эти пропавшие деньги. И с этой точки зрения, как бы ни было ужасно, некоторые защищают свою родину, воюют, есть эта идеологическая сторона, но другая сторона, если мы посмотрим, это эти деньги. И Трамп, с американской стороны, представляет абсолютно бесстрастный, бездушный денежный процесс, и раскручивает этот вихрь таким образом, чтобы повернуть это так, чтобы в итоге большие парни сели за стол», — рассуждает Блодонс, комментируя происходящее в связи с военными действиями на Украине.

#война рф и украины #мнения
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Комментарии (1)

  • AK
    Anton Kvaskov
    26-го марта

    Чем больше давление,тем крепче бетон...Слава народному певцу О.Газманову !!!

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