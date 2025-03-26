Шлесерс Кирсису: «Вам, как плохому танцору, что-то мешает...» Скандал в телеэфире

В рамках еженедельних дискуссий на ТВ-24, посвященных предстоящим выборам в Рижскую думу, случилась громкая перепалка между мэром столицы Вилнисом Кирсисом ("Новое Единство") и кандидатом в мэры, депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом ("Латвия на первом месте"). Действующий мэр заявил, что он и его партнеры по коалиции в течении последних почти 5 лет были вынуждены разгребать то, что натворило в предыдущие 10 лет Шлесерс и другие тогдашние руководители Рижской думы. На это Шлесерс обвинил Кирсиса во лжи, поскольку нынешний лидер "Латвия на первом месте" был вице-мэром Риги менее года и потом избрался в Сейм. "Я был депутатом менее года, а вы в думе отработали 5 лет и довели город до ручки! Посмотрите, в каком состоянии Рига!" - сокрушался Айнарс Шлесерс. Он отметил, что главная проблема даже не в нынешнем мэре, а в том, что представляемая им партия "Единство" у власти в стране находится уже 15 лет. "Единство" пора уже выбросить на политическую свалку, чтобы они не угробили страну до конца!" - продолжал "наступать" Шлесерс. Когда же мэр Риги заявил о том, что Шлесерс и его соратники, начиная с 2009-го года, тормозили развитие страны и города, Шлесерс напомнил поговорку про то, что "плохому танцору все время кое-что мешает. Это про Вас!"