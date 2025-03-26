Вилис Криштопанс: «Сколько можно плодить долги?!»

Европарламентарий Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") бьет тревогу по поводу роста государственного долга - ведь это только увеличивает расходы налогоплательщиков на обслуживание долга. "Самое же печальное - эти кредиты, которые бесконечно берет государство, не приводят к росту благосостояния латвийцев. Наша страна по прежнему одна из беднейших в Евросоюзе! Для сравнения: долг Латвии превышает уже 21 миллиард, а у Эстонии долг всего 10 миллиардов. А ведь по территории и населению мы очень близки..." - говорит депутат Европарламента. Он напоминает, что последний раз в Латвии бюджет без дефицита был принят... 26 лет назад. "Да, это было в 1999-м году, когда я как раз и руководил правительством", - отметил Вилис Криштопанс. Он считает, что Латвии нужно брать пример с политики нового американского президента, который сейчас принимает драконовские меры по сокращению нецелесообразных бюджетных трат.

"Созданное по инициативе Трампа ведомство, которое возглавил Илон Маск, каждый день выявляет необоснованные траты в размере 1 миллиарда евро. Только вдумайтесь: 1 миллиард евро ежедневно уходил на совершенно ненужные траты! Думаю, что если и в Латвии провести реальный аудит расходования госсредств, то можно будет выявить нецелесообразные расходы - сэкономленные таким образом деньги пригодились бы и на поддержку семей, и на безопасность", - убежден евродепутат.