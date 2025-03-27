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Латвия в чем-то лидирует в Евросоюзе! Сейчас узнаете... 1

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Фото - Eurostat

Фото - Eurostat

В этом рейтинге на последнем месте оказалась Ирландия.

Экономист и эксперт по статистике Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис обратил внимание на данные статистического агентства ЕС - Eurostat, - по тратам стран ЕС на оборону. В этом списке абсолютным лидером является... наша страна! Латвия тратила на оборону в 2023-м году 3,1%, а сейчас, кстати, уже более 3,4% от ВВП! Все три "призовых" места занимают страны Балтии. За ними следуют Греция и Польша, которые финансируют оборону в размере 2,3 и 2,1% от ВВП соответственно. Любопытно, что самая богатая страна ЕС - Германия, - выделяла на военные нужды всего 1,1% от ВВП и это даже ниже, чем в среднем по ЕС (1,3%). Меньше всего на оборону тратят Мальта (0,4%) и Ирландия (0,2%), которые, видимо, совсем не ощущают какой-то угрозы своей безопасности.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • Ч
    Чангл
    28-го марта

    Действительно, жил в Ирландии 17 лет. У них другие приоритеты, как поднять страну. Не даром она стала самой богатой страной Европы. Им нет времени на игры в войнушки

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