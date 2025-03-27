Экономист и эксперт по статистике Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис обратил внимание на данные статистического агентства ЕС - Eurostat, - по тратам стран ЕС на оборону. В этом списке абсолютным лидером является... наша страна! Латвия тратила на оборону в 2023-м году 3,1%, а сейчас, кстати, уже более 3,4% от ВВП! Все три "призовых" места занимают страны Балтии. За ними следуют Греция и Польша, которые финансируют оборону в размере 2,3 и 2,1% от ВВП соответственно. Любопытно, что самая богатая страна ЕС - Германия, - выделяла на военные нужды всего 1,1% от ВВП и это даже ниже, чем в среднем по ЕС (1,3%). Меньше всего на оборону тратят Мальта (0,4%) и Ирландия (0,2%), которые, видимо, совсем не ощущают какой-то угрозы своей безопасности.