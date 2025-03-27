«Мы в списке врагов!» - министр о рисках российского саботажа в Латвии

Интенсивность диверсий, организуемых Россией в Латвии, может возрасти, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

«Об этом свидетельствует информация от служб, что Россия целенаправленно выделяет на это все больше ресурсов, поэтому надо ожидать, что результаты будут», — добавил Козловскис.

Министр отметил, что у России «несколько целей» в Евросоюзе, и Латвия — не единственная. Козловскис добавил, что латвийские службы сотрудничают со службами других стран для выявления попыток саботажа и задержания причастных к ним лиц.

«Я не хочу вас пугать, но мы должны осознавать, что уже четвертый год находимся в гибридной войне. Поддержка Латвии Украины неизменна, мы в списке врагов — Россия обязательно попытается нам навредить», — сказал Козловскис.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли провокации 9 мая в этом году, Козловский подчеркнул, что Россия «постарается отметить эту дату с размахом, ведь это будет 80-я годовщина».

Министр признался, что органы внутренних дел готовятся к 9 Мая в обычном режиме. Большое внимание уделяется заблаговременному информированию о возможных актах саботажа, а также обеспечению общественного порядка.