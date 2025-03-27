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«Мы в списке врагов!» - министр о рисках российского саботажа в Латвии 8

Политика
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
«Мы в списке врагов!» - министр о рисках российского саботажа в Латвии

Интенсивность диверсий, организуемых Россией в Латвии, может возрасти, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство») в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

«Об этом свидетельствует информация от служб, что Россия целенаправленно выделяет на это все больше ресурсов, поэтому надо ожидать, что результаты будут», — добавил Козловскис.

Министр отметил, что у России «несколько целей» в Евросоюзе, и Латвия — не единственная. Козловскис добавил, что латвийские службы сотрудничают со службами других стран для выявления попыток саботажа и задержания причастных к ним лиц.

«Я не хочу вас пугать, но мы должны осознавать, что уже четвертый год находимся в гибридной войне. Поддержка Латвии Украины неизменна, мы в списке врагов — Россия обязательно попытается нам навредить», — сказал Козловскис.

Отвечая на вопрос, ожидаются ли провокации 9 мая в этом году, Козловский подчеркнул, что Россия «постарается отметить эту дату с размахом, ведь это будет 80-я годовщина».

Министр признался, что органы внутренних дел готовятся к 9 Мая в обычном режиме. Большое внимание уделяется заблаговременному информированию о возможных актах саботажа, а также обеспечению общественного порядка.

#мвд
2
68

Комментарии (8)

  • Д
    Дед
    28-го марта

    Самые главные вредители сидят в Риге в Министерствах, они уже навредили так, что Латвия уже пришла к закату.

    25
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    28-го марта

    Вредить РФ не будет,эта страна не её уровень,просто прихлопнут,если что,как тапком таракана.

    18
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    Уголовный кодекс Латвийской ССР

    Статья 59. Измена родине

    Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества

    10
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    Список лиц принимавшие участие в Гос.перевороте vk.com/topic-184408537_43115352

    8
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    28-го марта

    врагами стали когда совершили госпереворот в 1990-1991.

    5
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    27-го марта

    Бессмертный Дедушка крылов и тут не подвёл: "Ай, Моська - знать, она сильна, коль лает...".

    57
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го марта

    И не мечтаете! Латвия нахрен не нужна России. Чего хотели, того добились. Но если что, то просто будет пусто.

    88
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    27-го марта

    Вряд ли Россия опустится до вредительства, но вопросы у неё будут!

    96
    0
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