Сейм начинает рассматривать законопроект о выходе Латвии из Оттавской конвенции

Сейм сегодня рассмотрит поданный Кабинетом министров законопроекту о выходе Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.

Ожидается, что Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран, включая большинство западных государств. Китай, Россия, США, Индия и Пакистан не присоединились к Конвенции.

На момент принятия решения о присоединении Латвии к Оттавской конвенции не было никаких военно-стратегических причин, по которым Латвия не должна была присоединиться, но сейчас ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, заявили в МИД.

Министерство отмечает, что Россия продемонстрировала свое пренебрежение к территориальным границам суверенных государств и международному праву, осуществив полномасштабную агрессию против Украины. Поэтому для Латвии важно сохранить свободу выбора и гибкость в использовании различных систем и вариантов вооружений для сдерживания и национальной обороны.

Как сообщалось, министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли регионального соглашения о том, чтобы рекомендовать странам выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин, с целью укрепления своих границ.

18 марта правительство Латвии приняло решение начать процесс выхода Латвии из Конвенции.