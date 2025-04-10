Сейм должен предусмотреть возможность подачи сообщений от информаторов анонимно - Delna

Для совершенствования регулирования информирования о нарушениях и достижения целей закона законодатель должен предусмотреть возможность подачи сообщений информаторов анонимно, а также обязать соответствующие органы рассматривать такие сообщения. Об этом говорится в оценке Закона о защите информаторов, подготовленной организацией «Общество за открытость – Delna», пишет ЛЕТА.

Также «Delna» указывает, что необходимо ввести обязанность создавать каналы связи, подходящие для анонимной подачи сообщений.

Как поясняют в организации, в настоящее время Закон о защите информаторов не предусматривает возможности подачи анонимных сообщений, а также не обязывает рассматривать такие сообщения.

Хотя рассмотрение анонимных обращений также может способствовать выявлению возможных нарушений и существуют системы, допускающие анонимное информирование, для подачи сообщения информатор должен указать свои данные — имя, фамилию, адрес, а при необходимости и другую контактную информацию, говорится в оценке.

«Delna» отмечает, что законом также предусмотрено: если человек всё же сообщил о нарушении, не соблюдая это условие, но впоследствии был идентифицирован как информатор, то есть предоставленная информация соответствует признакам сообщения информатора, на него распространяются все гарантии защиты. Такие гарантии также могут быть применимы и к анонимным информаторам, если по какой-либо причине их личность стала известна.

По мнению «Delna», анонимная подача сообщений обеспечивает механизм раскрытия информации для тех лиц, которые опасаются репрессий или не уверены, что защите их личности будет уделено достаточное внимание, и потому иначе не осмелились бы сообщить о нарушениях.

Хотя анонимное информирование сопряжено с определёнными вызовами, связанными с защитой самого информатора и необходимостью диалога между информатором и получателем сообщения, эти вызовы в целом могут быть преодолены с помощью соответствующих технических решений, считает организация.

«Delna» подчёркивает, что несмотря на то, что анонимные сообщения могут затруднить расследование нарушений, это не должно быть поводом для отказа от их рассмотрения. Кроме того, если личность анонимного информатора будет раскрыта, ему должны быть предоставлены те же права и защита, что и другим информаторам.

В оценке отмечается, что хотя нередко высказываются опасения, что анонимное информирование может снизить чувство личной ответственности и способствовать подаче ложных сообщений, исследования и практика показывают, что количество незначительных или ложных сообщений невелико, даже когда допускается анонимная подача.

Как сообщалось ранее, сегодня в 14:00 на платформе Zoom «Delna» и Государственная канцелярия представят результаты оценки Закона о защите информаторов, сообщили представители «Delna».

«Delna» провела независимую оценку, в рамках которой на основе 25 индикаторов проанализированы действие закона, защита информаторов, функционирование каналов подачи сообщений, а также механизмы предотвращения репрессий. К разработке оценки были привлечены эксперты национального и международного уровня.

Согласно подготовленному Государственной канцелярией информационному отчёту, который в начале года был принят к сведению правительством, активность населения в вопросах информирования оценивается как высокая. С 2019 по 2023 год было получено 2314 обращений, из которых 652 признаны сообщениями информаторов. Чаще всего сообщалось о коррупции, растрате средств и уклонении от уплаты налогов.

Несмотря на то что за пять лет понимание сути информирования и его значения возросло, этого по-прежнему недостаточно, считают в Государственной канцелярии. Одной из проблем названа разная интерпретация норм в компетентных учреждениях — не всегда легко определить, связана ли полученная информация с работой.

До августа Государственная канцелярия должна подготовить и подать в правительство поправки к Закону о защите информаторов. Они должны предусматривать, что контактное лицо для информаторов должно контролировать эффективность рассмотрения сообщений, быть в курсе хода и результата рассмотрения, обеспечивать обучение по вопросам информирования, а также рассматривать сообщения, по которым невозможно определить компетентный орган.